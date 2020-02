Havertz und Sané: Bayern-Präsident Herbert Hainer schließt Transfers für 200 Millionen Euro nicht aus

Der neue Bayern-Präsident Herbert Hainer hat hinsichtlich der hohen Ziele des Klubs in Aussicht gestellt, dass der deutsche Rekordmeister künftig große Summen in den Münchner Kader stecken könnte. In einem Interview mit der Bild am Sonntag antwortete der 54-Jährige angesprochen auf mögliche Transfer-Ausgaben in Höhe von 200 Millionen Euro: "Entscheidend ist, was die sportliche Führung für nötig erachtet, damit wir wettbewerbsfähig sind."