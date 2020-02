Transfer-Duelle mit dem BVB und RB Leipzig? Bayern-Boss Rummenigge: "So zu ticken, wäre ja fast peinlich"

Karl-Heinz Rummenigge hat betont, dass der FC Bayern bei Spielerverpflichtungen ausschließlich die Verbesserung des eigenen Kaders verfolgt und Transfer-Bemühungen der Münchner niemals im Zusammenhang mit einem etwaigen Interesse eines anderen Klubs an einem Profi zusammenhängen. "Es ist ein nettes Spiel für die Öffentlichkeit, wenn Dortmund Erling Haaland kauft oder Leipzig Dani Olmo, zu mutmaßen, Bayern hätte auch Interesse an den beiden gehabt", sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters in einem Interview mit dem SPORTBUZZER (hier geht es zum kompletten Interview).