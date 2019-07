FC Bayern: Niko Kovac wollte Gladbach-Duo verpflichten - Bosse schieben Riegel vor

Tür für FC Bayern zu? Chelsea-Trainer Lampard bekräftigt: "Will, dass Hudson-Odoi bleibt"

Bei den Wunschspielern von Kovac handelte es sich demnach um U21-Nationalspieler Florian Neuhaus und Abwehr-Hüne Denis Zakaria. Doch laut dem Bericht waren es die Klub-Bosse, die andere Pläne hatten, als der Trainer selbst. Dies soll bereits bei Luka Jovic, der Real Madrid ab der neuen Saison verstärken soll, Ante Rebic und Kevin Vogt der Fall gewesen sein. Auch bei Ivan Perisic und Mario Mandzukic, der offenbar auch beim BVB ein Thema ist, sollen Rummenigge, Salihamidzic und Hoeneß die Tür bereits zugeschlagen haben.

In Gladbach gehörten Neuhaus und Zakaria in der vergangenen Saison zum absoluten Stammpersonal unter Dieter Hecking, der den Hamburger SV nun zurück in die Bundesliga führen soll.