Stefan Effenberg: FC Bayern "fehlen fünf gestandene Spieler" - Sané-Transfer "macht keinen Sinn"

Nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg wird der FC Bayern mit dem derzeitigen Kader weit den eigenen Erwartungen zurückbleiben. "Der FC Bayern muss schlichtweg die Ziele korrigieren und neu definieren. Die Verantwortlichen müssen sich hinstellen und sagen: 'Wir haben uns dieses Jahr auf dem Transfermarkt unwahrscheinlich schwergetan. Unsere Wünsche haben sich nicht erfüllt. Deswegen müssen wir unsere Ziele korrigieren. International werden wir keine Ansprüche stellen, sondern einfach schauen, was möglich ist.'" , schreibt der 51-Jährige in einer Kolumne für t-online.de: "Das wäre seriös."

Von einer Verpflichtung des bisherigen Wunschspielers Leroy Sané, der aufgrund einer Kreuzbandverletzung monatelang ausfällt, rät Effenberg seinem ehemaligen Klub entschieden ab. "Aus meiner Sicht ergibt ein Transfer noch in diesem Sommer weder für Bayern noch für Sané einen Sinn. Ich würde Sané raten, in Manchester zu bleiben, wo er Ärzte, Abläufe und Umfeld in- und auswendig kennt. Statt an den FC Bayern sollte Sané lieber an die EM 2020 denken", erklärt der frühere Kapitän der Münchner und stellt den FCB-Verantwortlichen ein schlechtes Transfer-Urteil aus.