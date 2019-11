Bayern-Aufsichtsrat Edmund Stoiber über einen Transfer von Leroy Sané und die Strategie unter Oliver Kahn

Der Aufsichtsrat des FC Bayern würde sich einem neuen Transfer-Anlauf bei Nationalspieler Leroy Sané offenbar nicht versperren. "Durch die unglückliche Verletzung und die Operation hat sich das erst mal zerschlagen. Man wird sehen, wie sich der Kontakt entwickelt. Als Vorsitzender des Verwaltungsbeirats und Mitglied des Aufsichtsrats habe ich großes Vertrauen in die sportliche Führung. Wenn sie einen Transfer dieser Größenordnung vorschlagen, dann ist das begründet" , sagte Edmund Stoiber , der dem Kontrollgremium der Münchner angehört, in einem Interview der Sport Bild.

Beim Blick auf die Transfer-Verhandlungen mit Sanés derzeitigem Klub Manchester City im vergangenen Sommer erklärte Der frühere bayerische Ministerpräsident weiter: "Wir wissen, was verlangt wurde, wie die Summe nach oben getrieben wurde. Aber für die finanzielle Stabilität steht unser Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen." Laut des englischen Telegraph soll City für Sané Anfang August eine astronomische Ablöse in Höhe von 149 Millionen Euro aufgerufen haben. Eine Summe, die die Bayern aber offenbar nicht abschreckte. So gab es ebenfalls Meldungen, nach denen sich der deutsche Rekordmeister mit dem Flügelstürmer selbst schon einig gewesen sein soll.