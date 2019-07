Guardiola dementiert Gespräche: Kein Kontakt mit dem FC Bayern wegen Leroy Sané

Der mögliche Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern München gerät immer mehr zur Posse: Seit Wochen baggert der deutsche Rekordmeister am Nationalspieler, will den 23-Jährigen unbedingt als großen Hoffnungsträger verpflichten. "Er kann uns auf jeden Fall helfen und hat unglaubliche Fähigkeiten", sagte FCB-Trainer Niko Kovac kürzlich. Auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge redete offen über das Münchner Interesse. Allein: Konkret sind die Münchner in ihrem Werben offenbar noch gar nicht geworden!