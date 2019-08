Lothar Matthäus: Darum könnte Leroy Sané trotz Verletzung zum FC Bayern wechseln

Nach Ansicht von Lothar Matthäus hat der FC Bayern eine Verpflichtung von Leroy Sané trotz dessen Kreuzbandverletzung auch für diesen Sommer noch nicht zwingend abgeschrieben. "Wenn ich es jemandem zutraue, einen Spieler trotzdem zu holen, ihm noch mehr zu zeigen, wie sehr man ihn will, ihm durch die Reha mit dem großartigen Dr. Müller-Wohlfahrt hilft und dann für Jahre einen fantastischen Spieler hat, dann dem FC Bayern" , erklärt der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne: "Sollte Sane zu 100 Prozent nach München wollen, könnte die Ablösesumme eventuell sogar etwas sinken aufgrund der Verletzung."

Matthäus: Persic als "Flügel-Backup" für "Granate Sané"

Zumal die Münchner in Alternativen auf dem Flügel investieren müssen. Der erste Deal hält sich in Sachen Kosten allerdings im Rahmen. Ivan Perisic kommt auf Leihbasis von Inter Mailand und dürfte in der kommenden Saison eine Art Zwischenlösung auf der Außenbahn sein. Am Dienstagmorgen stand nur noch die Bestätigung des Transfers aus. Matthäus bezeichnet die Verpflichtung als "sehr, sehr gut" und ergänzt mit Blick auf Sané: "Für die Hinrunde hätte man erstmal Perisic als Flügel-Backup und im Frühjahr die Granate Sane in den Reihen."