Lionel Messi eine Option beim FC Bayern? Klubchef Karl-Heinz Rummenigge bezieht Stellung

Wo liegt die Zukunft von Superstar Lionel Messi ? Diese Frage treibt die Fußballwelt um, nachdem der FC Barcelona am Dienstagabend bestätigt hat, dass der sechsmalige Weltfußballer den Verein verlassen will. Seither wurde über viele potenzielle Ziele des 33-Jährigen spekuliert. Beim aktuell erfolgreichsten Klub wird Messi allerdings nicht landen: Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender beim frischgebackenen Triple-Sieger FC Bayern , schloss aus, dass sich die Münchener um Messi bemühen werden: "Wir können einen Spieler dieser Größe nicht bezahlen. Es ist nicht Teil unserer Politik und unserer Philosophie" , sagte er im Interview mit Tuttosport.

Nach 20 Jahren will Lionel Messi den FC Barcelona verlassen. Der SPORT BUZZER zeigt die Meilensteine seiner Karriere bei den Katalanen. ©

ManCity, PSG? Rummenigge glaubt, Messi-Deal könnte schwierig werden

Medienberichten zufolge soll sich Manchester City, wo Messis ehemaliger Förderer Pep Guardiola aktuell Trainer ist, am konkretesten um eine Verpflichtung des Vize-Weltmeisters von 2014 bemühen. Rummenigge glaubt allerdings, dass ein Messi-Paket für fast jeden Klub aktuell schwierig zu stemmen sei: "Zur Zeit von Corona ist es für kein Unternehmen einfach. Ein wohlhabender Besitzer ist nicht genug. Er muss schon sehr reich sein." Er wolle auch keine Prognose abgeben, wo Messi am Ende landet, so der 64-Jährige: "Ich bluffe nicht, ich weiß es wirklich nicht. Für mich ist es, als würde man Lotto spielen."