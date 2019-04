Bayern-Rekordtransfer Lucas Hernandez hat prominenten Fan: "Bester Abwehrspieler der Welt"

Bundestrainer Joachim Löw ist offenbar ein großer Anhänger von Bayern-Rekordtransfer Lucas Hernandez. "Joachim Löw hat uns zu Hernandez beglückwünscht. Für ihn ist er der beste Abwehrspieler der Welt", sagte Karl-Heinz Rummenigge in der Sky-Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" am Sonntag. Der Vorstandsvorsitzende der Münchner selbst bezeichnete den Franzosen, der für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid kommt und in der Abwehr zentral oder auf der linken Außenbahn eingesetzt werden kann, als "überragenden Defensivspieler".