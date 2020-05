FC Bayern: Kauf-Option bei Philippe Coutinho verstrichen - Transfer-Gerüchte um Lucas Hernandez

Macht Lucas Hernandez nach nur einer Saison beim FC Bayern schon wieder den Abflug? Wie die Bild berichtet, hat der Bundesliga -Rekordeinkauf das Interesse des demnächst wohl äußerst zahlungskräftigen Premier-League-Klubs Newcastle United geweckt. Die Engländer, die kurz vor der Übernahme durch einen saudi-arabischen Staatsfonds stehen, sollen sich aufgrund der jüngsten Reservistenrolle von Hernandez in München Chancen auf eine Verpflichtung des französischen Weltmeisters ausrechnen. Der Abwehrspieler kam in dieser Saison auch aufgrund von Verletzungen lediglich auf elf Punktspiel-Einsätze. Bei der Wiederaufnahme der Saison am vergangenen Wochenende bei Union Berlin (2:0) saß er 90 Minuten auf der Bank.

Bayern-Trainer Hansi Flick setzt in der Innenverteidigung derzeit auf das Duo Jerome Boateng und David Alaba. Für Hernandez, der im vergangenen Sommer für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid zum deutschen Rekordmeister gekommen war, ist folglich kein Platz in der Startelf. Sportdirektor Hasan Salihamidzic glaubt jedoch weiterhin an den Durchbruch des 24-Jährigen. "Lucas hat die Qualität und den Willen, aus so einer Situation gestärkt hervorzugehen. Sein Transfer wurde auf Vorstands- und Aufsichtsratsebene einstimmig beschlossen. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft noch sehr helfen wird", sagte der Manager der Bild.