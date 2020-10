Bericht: FC Bayern unmittelbar vor Transfer von Marc Roca – Espanyol-Star wird zum Schnäppchen

Als Ablöse für das Espanyol-Eigengewächs, dessen Vertrag bei den "Pericos" (die Sittiche) noch bis 2022 läuft, sind demnach 15 Millionen Euro im Gespräch - plus weitere, erfolgsabgängige Bonuszahlungen. Der defensive Mittelfeldspieler, um den sich die Münchner bereits im vergangenen Jahr bemüht hatten, dürfte bei den Münchnern die Nachfolge seines Landsmanns Javi Martinez antreten. Der Baske steht vor einer Rückkehr in seine Heimat, könnte in den kommenden Tagen einen Vertrag bei seinem früheren Klub Athletic Bilbao unterschreiben.