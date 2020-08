Rummenigge: Corentin Tolisso bleibt beim FC Bayern - "Kein Kommentar" zu Marcelo Brozovic

Karl-Heinz Rummenigge hat sich in einem Interview mit der italienischen Sporttageszeitung Tuttosport zu zahlreichen möglichen Zu- und Abgänge relativ klar positioniert - nur bei einer Personalie antwortete der Boss des FC Bayern äußerst schmallippig. Darauf angesprochen, dass die Münchner in Italien mit Marcelo Brozovic in Verbindung gebracht werden, entgegnete Rummenigge lediglich: "Kein Kommentar."