Berichte: Marseille-Profi Sarr dicht vor Transfer zum FC Bayern – Cuisance in Deal involviert?

Der Transfer von Sergino Dest ist gescheitert, der Wunschspieler des FC Bayern München für die Rechtsverteidiger-Position hat sich für den FC Barcelona entschieden . FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic muss also umdisponieren - und ist einen Tag vor dem Transfer-Schluss offenbar bei Olympique Marseille fündig geworden . Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der deutsche Rekordmeister unmittelbar vor der Verpflichtung von Bouna Sarr. Laut RMC Sport und der Zeitung La Provence ist der Triple-Gewinner sich bereits mit OM einig geworden, auch deutsche Medien berichten von fortgeschrittenen Gesprächen.

Offen ist, ob die Münchner, wie von Sky berichtet, mit Mickael Cuisance einen Spieler in den Deal einbinden, um die mit Marseille verabredete Summe von zehn Millionen Euro plus etwaiger Bonuszahlungen noch zu drücken. Der junge Franzose sollte eigentlich für knapp 20 Millionen Euro an Leeds United verkauft werden, den Medizincheck überstand er jedoch nicht. Der 21-Jährige soll den Klub bei einem passenden Angebot dennoch verlassen.