Michael Rummenigge: FC Bayern kauft nach altem Transfer-Muster – und hat bei Haaland keine Chance 

Was war das für ein turbulenter Transfer-Sommer! Lionel Messi spielt jetzt für Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo wieder für Manchester United, und Manchester City gönnte sich für schlanke 117,5 Millionen Euro Jack Grealish. Das sind Namen und finanzielle Größenordnungen, bei denen die Bundesliga einfach nicht mehr mithalten kann und die selbst für den FC Bayern nicht zu stemmen sind. In München setzte man in dieser Wechselperiode stattdessen mal wieder auf ein altbekanntes Muster: Shoppen bei der Konkurrenz.

Anzeige