FC Bayern will Rechtsverteidiger-Transfer: Barcelona-Star Nelson Semedo wohl im Gespräch

Heißes Transfer-Gerücht um den FC Bayern München aus Spanien: Der deutsche Rekordmeister sucht dringend Verstärkung für die Rechtsverteidiger-Position. Weil Joshua Kimmich unter Trainer Hansi Flick nun wohl dauerhaft ins defensive Mittelfeld rücken wird, herrscht auf dem rechten Flügel in der Bayern-Abwehr aktuell Notstand. "Ein Rechtsverteidiger ist wichtig, da wir dann Benji (Pavard, d. Red.) in die Mitte ziehen könnten. Das würde uns mehr Optionen bieten", sagte Flick erst kürzlich während des Trainingslagers des FCB. Nun will die spanische Zeitung Mundo Deportivo erfahren haben, dass der FCB Interesse an einer Sommer-Verpflichtung von Nelson Semedo haben soll.

Transfer zum FC Bayern? Nelson Semedo beim FC Barcelona nicht mehr erste Wahl

Der 26-Jahre alte Portugiese wechselte im Sommer 2017 für knapp 36 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum spanischen Meister und absolvierte seitdem 102 Pflichtspiele. Semedos Bilanz fällt mit einem Tor und acht Torvorlagen allerdings dürftig aus. Unumstritten ist der Teamkollege von Lionel Messi bei Barcelona zudem schon lange nicht mehr. Nach schwachen Leistungen verbannte Trainer Ernesto Valverde den Außenverteidiger auf die Bank - und setzt seitdem auf Sergi Roberto.

Für den FC Bayern könnte sich, so der Bericht, deshalb die Chance auf einen Semedo-Transfer ergeben. Unverkäuflich soll der portugiesische Nationalspieler jedenfalls nicht mehr sein. Semedos Marktwert wird vom Portal transfermarkt.de auf rund 40 Millionen Euro geschätzt - allerdings soll sein noch bis 2022 laufender Vertrag eine Kaufoption in Höhe von 100 Millionen Euro beinhalten. Allerdings wäre Barcelona wohl auch bereit, die Ablöse für Semedo noch zu verhandeln. Problem für den FC Bayern: Auch Premier-League-Klub Tottenham Hotspur um Star-Trainer José Mourinho soll an einem Transfer Semedos interessiert sein - und zwar schon in diesem Winter.

Rechtsverteidiger-Suche beim FC Bayern: Flick will mit Salihamidzic sprechen

Beim FC Bayern waren zuletzt auch andere Rechtsverteidiger für einen Transfer im Gespräch: So wurde häufiger über ein Interesse an Rechtsverteidiger Joao Cancelo von Manchester City berichtet. Nach Informationen der "tz" will der FCB den Portugiesen vom englischen Meister ausleihen. "Er muss entscheiden, ob er bei uns weitermachen will oder nicht. Das ist ein freies Land und jeder kann selbst entscheiden, was er aus seinem Leben macht", sagte ManCity-Trainer Pep Guardiola über die Gerüchte. Auch Nationalspieler Lukas Klostermann von RB Leipzig war als möglicher Bayern-Kandidat im Gespräch.

Nach der Testspiel-Blamage gegen den 1. FC Nürnberg kündigte FCB-Coach Flick an, die die Personalsituation des deutschen Rekordmeisters mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic erörtern zu wollen. "Wir fahren jetzt nach Hause und werden uns nochmal zusammensetzen und die ganzen Dinge besprechen. Gemeinsam werden Hasan und ich noch einmal analysieren, was machbar ist und was nicht“, sagte Flick zu Transfer-Aktivitäten. Es gebe aber keinen Grund, "jetzt in Hektik zu verfallen", schob er nach.

