Dietmar Hamann: Ajax-Star Donny van de Beek ist ein Transfer-Kandidat für den FC Bayern

In 53 Pflichtspiel-Einsätzen gelangen van de Beek in der laufenden Saison 16 Treffer. Elf weitere Tore bereitete der fleißige Antreiber vor. Zuletzt schoss er Ajax zum Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Tottenham Hotspur und dürfte eine mögliche Ablösesumme allein mit dieser Tat weiter gesteigert haben. Transfermarkt.de beziffert den Marktwert des 22 Jahre alten niederländischen Nationalspielers derzeit auf vergleichsweise bescheidene 25 Millionen Euro.

Lucas Hernandez, Kevin Mbabu und Hannes Wolf - nur drei Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Hamann äußert sich zudem über den Mann hinter dem Ajax-Wunder: Trainer Erik ten Hag. Dass der Coach, der von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft des FC Bayern betreute und den Verein dann wieder in Richtung Heimat verließ, heute nicht mehr in München arbeitet, sieht Hamann nicht zwangsläufig als Versäumnis des FCB an. Er erklärt: "In München hat man ihm keinen neuen Vertrag angeboten, auch, weil er mit den Amateuren keinen Erfolg hatte. Nur weil jemand in einem bestimmten Umfeld perfekt funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass das auch bei einem Klub wie dem FC Bayern eins zu eins harmoniert."