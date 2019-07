FC Bayern endgültig aus dem Rennen? SSC Neapel schnappt sich offenbar Nicolas Pépé 

Vier Teams waren offenbar im Rennen um die Dienste des Flügelflitzers von der Elfenbeinküste. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll sich Nicolas Pépé nun entschieden haben - allerdings nicht für den FC Bayern, der ebenfalls um den Angreifer von OSC Lille geworben hat. Die italienische Sportzeitung will demnach wissen, dass Pépé in der Serie A beim SSC Neapel unterschrieben hat - und das für eine hohe Ablöse plus Ersatz für den französischen Erstligisten.