Bericht: FC-Bayern-Transfer im Sommer? Nicolas Pépé in Verhandlungen mit FCB

Der FC Bayern München macht offenbar ernst im Transfer-Tauziehen um OSC-Lille-Star Nicolas Pépé. Der 23 Jahre alte Außenstürmer des Erstligisten aus Frankreich soll sich laut einem neuen Bericht der französischen Zeitung Le 10 Sport in Verhandlungen mit dem FC Bayern befinden. Pépé, Nationalspieler der Elfenbeinküste, könnte für die Münchner eine Alternative zu Wunschspieler Callum Hudson-Odoi darstellen. Der Wechsel des 18 Jahre alten Flügelspielers vom FC Chelsea, an dem Salihamidzic seit Wochen intensiv gearbeitet hatte, war wenige Tage vor dem Transferschluss gescheitert. Chelsea legte sein Veto ein - und kündigte an, den 2020 auslaufenden Vertrag des 18-Jährigen langfristig verlängern zu wollen. Pépé könnte die Position einnehmen. Die Verhandlungen über einen Sommer-Transfer sollen laut der Zeitung bereits fortgeschritten sein.

Marktwert von Pépé zuletzt förmlich explodiert

Der 23 Jahre alte Pépé ist einer der Shooting-Stars der französischen Liga. Für Lille traf der auf der rechten Außenbahn beheimatete Stürmer, der auch im Zentrum eingesetzt werden kann, bereits 17 Mal in 30 Pflichtspielen. Zudem gab der Nationalspieler der Elfenbeinküste elf Vorlagen. Sein Trainer Christophe Galtier hatte ihn Ende Februar in der französischen TV-Sendung Téléfoot dem FC Bayern sogar regelrecht angepriesen: "Ich weiß, dass ein großer Klub aus Deutschland seine beiden Außenbahnspieler im Sommer verliert. Es ist einer der größten Vereine der Welt und ich bin sicher, dass er in diesem Klub eine gute Rolle spielen könnte", so der Coach vielsagend. Sein Schützling habe es nicht nötig, zu einem Mittelklasse-Team zu wechseln.