Michael Rummenigge: Nach dem Süle-Abgang sollte sich der FC Bayern um Ajax-Star Noussair Mazraoui bemühen

Der Abgang von Niklas Süle im kommenden Sommer ist für den FC Bayern schmerzhaft – zumal der Nationalspieler nach dem noch höher einzuschätzenden David Alaba im vergangenen Jahr schon der zweite defensive Leistungsträger ist, der den Klub ohne Ablöse verlassen und einen Konkurrenten verstärken wird. Doch wie ich die Münchner kenne, werden sie schon jetzt eine adäquate Alternative in petto haben. Die aktuelle Lage auf dem Transfermarkt spielt dem Klub dabei in die Karten. Denn selten war so viel Personal verfügbar, das die Bayern zumindest in Sachen Ablöse keinen Cent kosten würde.

Was wäre also mein Vorschlag? Schon lange begeistert mich ein Profi von Ajax Amsterdam: Noussair Mazraoui. Der Marokkaner ist zwar auf dem rechten defensiven Flügel zu Hause, würde aber trotzdem ins Beuteschema der Bayern passen. Benjamin Pavard könnte dann von der Außenbahn ins Zentrum wechseln und Süles Platz im Kader übernehmen. Mazraoui hat nicht zuletzt in den Champions-League-Spielen gegen Borussia Dortmund bewiesen, was er kann. Zudem ist er erst 24 Jahre alt – und nach der Saison ablösefrei: So jemanden muss man holen. Das werden sich aber sicher auch einige Vereine aus der Premier League denken.