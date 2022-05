Transfer perfekt: FC Bayern verpflichtet Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam

Bereits Ende März wurde öffentlich, dass die Bayern Interesse an einer Verpflichtung von Mazraoui haben sollen. Nun haben sich beide Parteien über einen Vertrag einigen können. Der Rechtsverteidiger soll dem deutschen Meister zu mehr Flexibilität in der Defensive verhelfen. In den vergangenen Jahren wurde diese Position stets vom Franzosen Benjamin Pavard bekleidet, der nun auch wieder häufiger auf seiner eigentlichen Stammposition in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen könnte.

Auch Gravenberch zum FC Bayern?

In der laufenden Saison kam Mazraoui in der niederländischen Eredivisie in 23 Spielen zum Einsatz, erzielte dabei fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Zwischenzeitlich verpasste der 24-Jährige einige Partien aufgrund von Oberschenkelproblemen, aktuell fehlt er wegen einer Blessur. In der Champions League stand der in den Niederlanden geborene Marokkaner bis zum Ausscheiden von Ajax im Achtelfinale in allen acht Partien in der Anfangsformation des Hauptstadtklubs. Dabei bereitete er zwei Tore vor.