Stars des FC Bayern werben für Transfer von Philippe Coutinho: "Würde empfehlen, dass wir ihn holen"

Nach fünf Scorerpunkten in 90 Minuten scheinen offenbar auch 120 Millionen Euro nicht mehr so viel. Mit seiner Gala beim 6:1 gegen Werder Bremen hat sich Philippe Coutinho beim FC Bayern endgültig in die Herzen seiner Kollegen gespielt - und soll nach Wunsch von Robert Lewandowski & Co. auch in der kommenden Saison das Trikot der Münchner tragen. Bisher ist der brasilianische Nationalspieler bis zum kommenden Sommer vom FC Barcelona ausgeliehen. Danach müsste der deutsche Rekordmeister eben jene 120 Millionen an die Katalanen überweisen, um den offensiven Mittelfeldspieler fest an sich zu binden.