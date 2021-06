Dayot Upamecano und wer noch? Bayern-Boss Herbert Hainer mit klarer Ansage zu Transfer-Plänen

Der FC Bayern plant nach der Verpflichtung von Dayot Upamecano keine kostspieligen Neuzugänge mehr für die neue Saison. "Die Leute sollen die Auswirkungen von Corona bloß nicht unterschätzen, auch wenn wir vergleichsweise bisher wirtschaftlich gut über die Runden gekommen sind, wird es bei uns erhebliche Schleifspuren geben. Bis auf Dayot Upamecano sind bei uns in diesem Sommer keinen großen Transfers mehr möglich", sagte Präsident Herbert Hainer in einem am Freitag veröffentlichten Interview auf der Homepage des deutschen Rekordmeisters.

Anzeige