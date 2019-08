TV-Experte Marcel Reif über den FC Bayern: "So macht man keine Transferpolitik"

SPORTBUZZER: Herr Reif, wie groß ist die Lust auf die Bundesliga? Marcel Reif (69): Das wird sich in diesem Leben nicht mehr ändern – die Vorfreude ist riesig. Wenn man weiß, dass Bayern mit 18 oder 20 Punkten Vorsprung Meister wird, ist das auf Dauer langweilig. Aber das sehe ich überhaupt nicht. Es gibt nichts, was mich aktuell abtörnt. Es wird sicher nicht weniger spannend als letzte Saison.

Was treibt Sie zu dieser These? Die aktuellen Transfers, die bereits passiert sind? …oder die nicht passiert sind. Bayern ist noch lange nicht fertig. Bayern ist im Umbruch und dazu braucht man Zeit, jede Menge Arbeit – und dass ohne Garantie auf Erfolg, selbst wenn man alle Spieler noch bekommt, die man bekommen will. Wie und wann funktionieren diese Spieler? Wie geht Niko Kovac, der ein junger Trainer ist, mit ihnen um? Es gibt viele Argumente zu sagen: Einen Durchmarsch der Bayern gibt es sicher nicht.

Das bisherige Transfergebaren des FC Bayern mutete merkwürdig an, oder? Das ist die Untertreibung des Jahres. Dinge so auf dem Marktplatz auszutragen, so laut – das ist schon beachtlich. Ich dachte immer es gilt die Regel von der Kreisklasse bis zur Bundesliga: Wir verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt. Die Bayern haben in diesem Sommer alles öffentlich verhandelt, nicht zuletzt Sané. Ich bin kein Berater, aber dass das ihn nicht billiger macht, sagt mir mein gesunder Menschenverstand. Ich sage meinen Kindern immer: Erst Eier legen, dann gackern (lacht).

Bei Bayern lief es umgekehrt. Uli Hoeneß Satz „Wenn Sie wüssten, was wir schon alles sicher haben“, ist inzwischen fast legendär… Absolut. So macht man keine Transferpolitik. Und so richtig geliefert wurde ja auch noch nicht. Es sind schließlich Säulen gegangen. Und ob Hernandez und Pavard Säulen werden, muss man erstmal abwarten. Sané ist fast schon eine tragische Geschichte. So einen Deal macht man doch im Stillen klar, aber nicht öffentlich. Das war nicht gut von Bayern. Dann verletzt er sich. In erster Linie tut mir der Junge leid.

Wie sehen Sie das aktuelle Standing von Niko Kovac? Auch seine Formulierungen bei Sané waren nicht glücklich und haben seine Position sicher nicht gestärkt. Wenn sich die Granden Rummenigge und Hoeneß nicht einig sind, ist es natürlich immer schwer für einen jungen Trainer. Aber er wusste, dass die Uhren bei Bayern etwas anders ticken und wollte das. Dass er liefern muss, weiß er. Kovac ist ein seriöser, guter Trainer, ein prima Kerl – aber er steht vor einer Mammutaufgabe.

Nicht zuletzt wegen des BVB, der sich hervorragend verstärkt hat, oder? Und dies bereits zum zweiten Mal in Folge. Die zwei Perioden waren für mich mit das Beste, was ich in der Transferpolitik seit langer Zeit irgendwo gesehen habe, das war brillant. Der BVB dreht an den richtigen Stellschrauben und baut sich eine Mannschaft mit Struktur, die absolut wettbewerbsfähig ist.

Kann jemand außer dem BVB und Bayern Meister werden? Das glaube ich nicht. Leipzig muss sich mit Nagelsmann erst finden. Ich sehe einen Zweikampf, dahinter ein enges Rennen. Neben RB sehe ich Wolfsburg gut, Leverkusen gut. Gladbach hat einen Trainer, von dem ich nur Gutes höre. Schwierig wird es für Klubs wie Frankfurt, die letztes Jahr überperformed haben oder Hoffenheim, wo viele Fragezeichen sind.

Und Schalke? Die müssen erstmal ein Fundament bauen und endlich mal für Ruhe sorgen, bevor sie über irgendetwas anderes reden.

Sie spielen auf die diffamierenden Aussagen und die anschließende Debatte um Boss Clemens Tönnies an? Das waren natürlich Äußerungen, die gar nicht gehen. Schon gar nicht in Deutschland, schon gar nicht in diesen Tagen. Da hat jemand einen gefährlichen Mist geredet. Und die Begründung von Schalke hat mich sauer gemacht. Das war Wortklauberei, ob es „nur“ diskreditierend war. Das war rassistisch – da kann es keine zwei Meinungen geben. Das weiß er auch, dafür hat er sich entschuldigt. Ich möchte jetzt Taten sehen. Ich kenne Clemens Tönnies und seine Frau und weiß, wie viele soziale Projekte die beiden unterstützen – nicht zuletzt für Migrantenfamilien. Ihn jetzt als dumpfen Rassisten und Kolonialisten durchs Dorf zu jagen, finde ich nicht in Ordnung. So geht man nicht mit einem Menschen um. Auch nicht mit einem, der einen solchen Fehler gemacht hat. Da würde ich ein wenig christliches Vergeben in Betracht ziehen. Wie gesagt: jetzt muss er etwas tun. Aber danach muss es für jeden Menschen auch eine zweite Chance geben.

Wäre ein Rücktritt oder eine Absetzung nicht die einzige konsequente Entscheidung gewesen? Es war sicher nicht der Befreiungsschlag, den es gebraucht hätte. Aber Schalke hat einen Vereinskodex und muss mit der Entscheidung leben. Auch Tönnies muss damit umgehen. Aber da wird jetzt vieles vermischt. Auf der einen Seite geht es um den Klub, der mir in diesem Fall persönlich wurscht ist. Mir geht es um den Menschen und um dass, was er gemacht hat.

