Bericht über 50-Millionen-Transfer: Brasilianer Raphinha soll im Winter zum FC Bayern wechseln

Das wäre eine echte Transfer-Ansage! Offenbar soll Raphinha von Leeds United noch in der Winterpause zum FC Bayern München wechseln. Das berichtet TNT Sport Brasil mit Verweis auf den Journalisten Bruno Formiga. Dabei würde es sich um einen finanziell hochkarätigen Deal handeln. Dem Medienbericht zufolge kostet der 25 Jahre alte Brasilianer eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro - eine horrende Summe für das Transferfenster im Winter, erst recht in Corona-Zeiten.

Raphinha spielt auf der rechten Außenbahn und hat in 16 Spielen für Leeds in der Premier League acht Tore erzielt und einen Treffer vorbereitet. Im Oktober gab er sein Debüt für die brasilianische "Selecao", mittlerweile steht er bei fünf Länderspielen. Sein Vertrag beim englischen Klub, der aktuell auf Platz 16 steht, läuft noch bis Sommer 2024. Der Offensivmann kam im Oktober 2020 für rund 17 Millionen Euro von Stade Rennes.

Wirklich Bedarf gibt es bei den Münchenern auf der offensiven Außenbahn nicht. Mit Leroy Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman stehen drei Top-Stars auf dieser Position zur Verfügung. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass der Rekordmeister einen Verkauf von Coman für eine möglichst höhe Ablösesumme ins Auge fassen dürfte, sollte der französische Nationalspieler seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Raphinha könnte diese Lücke also vorzeitig schließen.

Bayern-Transfer im Winter? Kahn: "Keine Hasardeure" Fraglich ist allerdings, ob die Klub-Führung an der Säbener Straße einen derart teuren Transfer wirklich im Winter-Wechselfenster abwickeln will. Sportvorstand Hasan Salihamidzic jedenfalls sagte noch vor dem Hinrunden-Abschluss gegen den VfL Wolfsburg (4:0) bei DAZN, dass Transfers vor der Rückrunde "gar kein Thema" seien. Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn betonte in der "Süddeutschen Zeitung", die Münchener seien "keine Hasardeure", auch wenn man wirtschaftlich "zu einigem in der Lage" wäre.