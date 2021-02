FC Bayern macht Transfer von Leipzig-Star Upamecano offiziell - Flick: "Ich bin sehr froh"

Der FC Bayern München sieht in Neuzugang Dayot Upamecano von RB Leipzig einen Schlüsselspieler für die Zukunft. "Wir sind glücklich, dass wir Dayot Upamecano für den FC Bayern München gewinnen konnten. Dayot wird ein sehr wichtiger Baustein für unsere Mannschaft in den kommenden Jahren sein, davon sind wir überzeugt", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic laut Mitteilung vom Sonntag, in der die Neuverpflichtung offiziell gemacht wurde. Der französische Innenverteidiger soll David Alaba, der vor einem Abgang steht, ab der kommenden Saison ersetzen. Anzeige

Upamecano wechselt aufgrund einer Ausstiegsklausel ein Jahr vor seinem ursprünglichen Vertragsende zum frisch gebackenen Sextuple-Gewinner an die Säbener Straße. Die festgeschriebene Ablöse soll 42,5 Millionen Euro betragen. Die Klausel hatte der 22-Jährige bei der Verlängerung in Leipzig im vergangenen Sommer in sein Arbeitspapier schreiben lassen. "Dayot hat in seiner Zeit in Leipzig eine herausragende Entwicklung genommen. Dass der Vertrag von Dayot Upamecano eine Ausstiegsklausel enthält, war hinlänglich bekannt", sagte Oliver Mitzlaff, Vorsitzender der Geschäftsführung bei RB Leipzig. "Dayot hat uns jedoch sehr fair und zeitnah signalisiert, dass er in diesem Sommer eine neue Herausforderung suchen möchte."