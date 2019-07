Wegen Leroy Sané & Co.: FC Bayern mit neuer Transfer-Richtlinie - Serge Gnabry "gehorcht"

Der FC Bayern will vor der Verpflichtung neuer Spieler keinerlei Aussagen zu etwaigen Transfer-Plänen oder -Spekulationen mehr treffen. Dies erklärte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag bei einem Sponsoren-Termin in München. "Mit Transferangelegenheiten gehen wir weniger offensiv in der Öffentlichkeit um. Wir arbeiten, und wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir das tun", sagte der Klubchef und erneuerte damit seine Ausführungen vom vergangenen Montag.