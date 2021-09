FC Bayern gibt Torhüter Ron-Thorben Hoffmann und Leon Dajaku ab – Duo wechselt zum AFC Sunderland

Der FC Bayern gibt seinen dritten Torhüter Ron-Thorben Hoffmann an den AFC Sunderland ab. Der 22-Jährige soll beim englischen Drittligisten Spielpraxis sammeln. Zugleich verlängerte der deutsche Rekordmeister den Vertrag mit dem Schlussmann bis 2023. Auch den an Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim ausgeliehenen Chris Richards statteten die Münchener mit einem neuen Kontrakt bis 2025 aus. Nach Alexander Nübel ist Hoffmann bereits der zweite Keeper, der die Münchner in der aktuellen Wechselperiode auf Leihbasis verlässt. Nübel hütet bis zum Ende der laufenden Saison das Tor des französischen Europa-League-Teilnehmers AS Monaco .

Gleichzeitig gaben die Münchener den Verkauf von Leon Dajaku bekannt. Union Berlin zog die im Leih-Vertrag verankerte Kaufoption für den 20-Jährigen, der nun bis 2022 an die "Köpenicker" gebunden ist. Die Berliner verleihen den Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison lediglich auf drei Pflichtspieleinsätze für die Profis kam, ebenfalls an den englischen Drittligisten Sunderland. "Durch seine verletzungs- und krankheitsbedingen Ausfälle war es für Leon schwierig, sich in die Mannschaft zu spielen. Deshalb freuen wir uns, nun diesen Weg mit ihm zu gehen, um ihm die gewünschte Spielpraxis geben zu können. Wir halten diesen Schritt für zielführend in seiner weiteren Entwicklung", so Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert in der Vereinsmitteilung.