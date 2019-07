Offiziell: FC Bayern verpflichtet Top-Talent Sarpreet Singh aus Neuseeland

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

FC-Bayern-Transfer Sarpreet Singh: "Wechsel ist hervorragender Schritt"

„Mit Sarpreet konnten wir einen technisch starken und sehr talentierten offensiven Mittelfeldspieler verpflichten. Wir sind sehr froh, dass er sich für den FC Bayern entschieden hat“, wird Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus, in der offiziellen Pressemitteilung der Bayern zitiert, Auch Singh selbst ist über seinen Transfer zum Drittliga-Team des FCB glücklich: "Für mich ist der Wechsel zur Amateure-Mannschaft des FC Bayern ein hervorragender Schritt. Ich freue mich riesig, für diesen großen Klub spielen zu dürfen", erklärte der in Auckland geborene Sommer-Transfer des FC Bayern.

Wellington-Manager stolz auf Bayern-Neuzugang Singh

Mit seinen Leistungen bei der U20-WM in Polen soll Singh die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeister überzeugt haben. "Es gab einige Klubs, die an Sarpreet interessiert waren, und die Bayern sind der Klub, der ihn am meisten gereizt hat", sagte Wellington-Manager David Dome zuletzt. "Wir sind begeistert für Sarpreet und seine Familie und wir sind sehr stolz auf das, was er erreicht hat, erklärte Dome nun in einer Pressemitteilung seines Klubs.