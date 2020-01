Bericht: FC Bayern "in konkreten Gesprächen" mit Lyon-Talent Yaya Soumaré – Transfer-Schnäppchen?

Neben dem bereits fixen Neuzugang Alexander Nübel vom FC Schalke 04 und den erklärten FCB-Wunschspielern wie Leroy Sané von Manchester City und Kai Havertz von Bayer Leverkusen , die nach dem Willen der Bayern-Bosse im Sommer an die Isar wechseln sollen, scoutet Salihamidzic auch den Markt nach vielversprechenden Talenten für die Zukunft. In Frankreich scheint der Sportchef, der im Sommer zum Sportvorstand befördert wird, nun im Nachwuchs von Olympique Lyon fündig geworden zu sein. Laut France Football hat der FCB seine Fühler nach Yaya Soumaré ausgestreckt.

Soumaré machte FCB-Scouts in der Youth League auf sich aufmerksam

Das Talent scheint vielversprechend - und ist noch dazu günstig zu haben. Der Vertrag des 19-Jährigen, der auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommen kann, läuft am Ende der Saison aus. Soumaré könnte folglich ablösefrei nach München wechseln. In den kommenden Wochen soll es zu Verhandlungen mit Olympique kommen, Soumaré werde aber auch vom FC Bayern anvisiert. Der Rechtsaußen konnte in den vergangenen Jahren unter anderem in der UEFA Youth League auf sich aufmerksam machen, schoss zwei Tore und bereitete vier weitere vor - unter anderem gegen die A-Junioren von RB Leipzig. Eine Leistung, die den Bayern-Scouts besonders gefallen haben soll.