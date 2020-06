Potenzieller Bayern-Zugang: Sagnol und Lizarazu loben PSG-Talent Tanguy Kouassi

Die beiden ehemaligen französischen Bayern-Stars Bixente Lizarazu und Willy Sagnol haben sich lobend über ihren bei den Münchnern als Zugang gehandelten Landsmann Tanguy Kouassi geäußert. "Der Junge hat viel Potenzial, er ist sehr kopfballstark, gerade in der Offensive, muss aber in der Defensive noch lernen", urteilte Sagnol im Kicker. Lizarazu ergänzte: "Er ist ein großes Talent in der Defensive. Er kann Verteidiger und Sechser spielen." Eine Vielseitigkeit, die der deutsche Rekordmeister offenbar zu schätzen weiß - auch wenn die Verantwortlichen bei Fragen zu dem wohl bevorstehenden Transfer zuletzt mauerten.