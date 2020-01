Spieler beim FC Bayern wollen offenbar Transfer von Ex-Kollege Douglas Costa von Juventus Turin

Das wäre eine echte Transfer-Sensation! Die Verantwortlichen beim FC Bayern München haben bei der Transferplanung offenbar auch die Mannschaft konsultiert. Das Ergebnis: Die Spieler wünschen sich angeblich eine Rückkehr von Ex-Kollege Douglas Costa . Das berichtet die Sport Bild. Demnach habe Trainer Hansi Flick den Mannschaftsrat aus Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, David Alaba, Joshua Kimmich und Robert Lewandowski im Trainingslager in Doha versammelt. Die Spieler hätten Verstärkungen sowohl für die Defensive als auch für die Offensive gefordert. Und als konkreter Name soll Juventus-Profi Costa gefallen sein.

Costa war 2017 von München nach Turin gewechselt , zunächst auf Leihbasis, dann im Sommer 2018 fest für die Ablöse von 40 Millionen Euro. Doch im Juventus-Angriff um Superstar Cristiano Ronaldo und Paulo Dybala ist zuletzt immer weniger Platz für den Brasilianer. In dieser Saison kam er in zehn Spielen in der Serie A nur einmal über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. Dem Bericht zufolge würden die Spieler beim Deutschen Rekordmeister ihn gerne als Backup für die verletzungsanfälligen Außen Kingsley Coman und Serge Gnabry . Im Raum stünde demnach wohl ein Leihgeschäft.

Wegen Lewandowski: Bayern hat wohl absichtlich auf Haaland und Werner verzichtet

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Verstärkung für die Defensive: Odriozola schon in München

Neben der Offensive hat der Mannschaftsrat beim FCB wohl auch Verstärkung für die Defensive gefordert. Und da könnte es deutlich schneller gehen: Die Ausleihe von Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola von Real Madrid steht offenbar unmittelbar vor dem Abschluss. Am Dienstagabend ist der 24-Jährige schon in München gelandet , wie ein Video des TV-Senders Sky Sport News zeigt.

Odriozola spielte bei Real zuletzt keine große Rolle. Der viermalige spanische Nationalspieler kam nicht am Ex-Leverkusener Dani Carvajal vorbei, zudem soll Leihgabe Achraf Hakimi von Borussia Dortmund im Sommer zu den Königlichen zurückkehren. In dieser Saison kam Odriozola nur viermal in der Liga zum Einsatz. Zudem durfte der Abwehrspieler in der Champions League gegen den FC Brügge über 90 Minuten ran.