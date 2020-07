Karl-Heinz Rummenigge: FC Bayern erwägt weitere Transfers - Thiago-Wechsel nicht entscheidend

Trotz des Ausstiegs aus dem Transfer-Poker um Kai Havertz sieht Karl-Heinz Rummenigge die Personalplanungen des FC Bayern nicht zwangsläufig als abgeschlossen an. "Wir haben einen guten Kader, schließen aber nicht aus, dass in der Breite noch etwas dazukommt. In der Spitze sind wir top besetzt", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern vor dem Finale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen bei Sky. Am Freitag hatte der Klubchef aber zumindest eine Verpflichtung von Havertz, der von Leverkusen mit einem Preisschild in Höhe von 100 Millionen Euro versehen worden war, aus wirtschaftlichen Erwägungen ausgeschlossen.