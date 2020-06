Bericht: FC Bayern macht zweiten Transfer für die nächste Saison perfekt - Tanguy Kouassi kommt von PSG

Nach der Verpflichtung von Alexander Nübel hat der FC Bayern offenbar den zweiten Zugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Wie die Sport Bild berichtet, haben die Münchner den Transfer-Poker um das französische Abwehr-Talent Tanguy Kouassi gewonnen und den 18-Jährigen von Paris St. Germain an sich gebunden. Der Teenager war zuletzt auch mit einem Wechsel zu RB Leipzig und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Was den Defensivspieler neben seinem großen Potenzial besonders interessant macht: Kouassis Vertrag bei PSG endet am 30. Juni, die Bayern können ihn also ebenso wie Nübel ablösefrei unter Vertrag nehmen.