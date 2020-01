Bericht: FC Bayern will Atlético-Profi Thomas Lemar - Franzose würde hohe Ablöse kosten

Rummenigge will DFB-Comeback von Bayern-Star Müller bei EM: "Thomas kommt in den zweiten Frühling"

Für eine Verpflichtung müssten die Bayern jedoch ganz tief ins Portmonee greifen. Demnach sollen die Spanier 60 Millionen Euro für den bis zum Jahr 2023 vertraglich gebundenen Spieler aufrufen. Eine ziemlich üppige Summe, wenn man sich die sportlichen Leistungen des Franzosen in dieser Saison anschaut. In 21 Einsätzen in der Liga und der Champions League konnte Lemar weder einen Treffer, noch ein eine Vorlage beisteuern.

Lemar unter Simeone nicht gesetzt - EM-Nominierung in Gefahr?

Aktuell hat der ehemalige Profi der AS Monaco auch keinen guten Stand unter Trainer Diego Simeone. Zuletzt durfte er oft nur in den letzten Minuten der Spiele ran. Das Potenzial des 24-jährigen Nationalspielers ist jedoch unbestritten. Nicht umsonst überwies Madrid im Sommer 2018 satte 70 Millionen Euro Ablöse an Monaco. Vor allem seine Schnelligkeit macht den Linksaußen zu einem gefährlichen Spieler, der die gegnerische Abwehr vor allem mit seinen Flankenläufen in Verlegenheit bringt.

Doch im Werben um den Franzosen müssen sich die Bayern offenbar auf zahlungskräftige Konkurrenz aus der Premier League einstellen. Auch dem FC Arsenal, Chelsea und Tottenham Hotspur wird Interesse an dem Offensivmann nachgesagt.