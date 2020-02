Uli Hoeneß über seinen spektakulärsten Transfer beim FC Bayern und die Strafe für Manchester City

Uli Hoeneß hat rund vier Monate nach seinem Rückzug beim FC Bayern einen Blick hinter die Kulissen der Transferaktivitäten bei den Münchnern gewährt und den seiner Einschätzung nach spektakulärsten Deal während seiner Zeit bei deutschen Rekordmeister genannt. "Die Verpflichtung von Sören Lerby", sagte der 68-Jährige in einem Interview der tz auf eine entsprechende Frage. Er führte weiter aus: "Wir hatten damals sieben Millionen Mark Schulden und mittags extra noch eine Beiratssitzung gemacht. Weil: Sören kostete zwei Millionen, da mussten wir uns das Go holen."

Dieses sei schließlich trotz der angespannten finanziellen Lage erfolgt. Daraufhin habe sich Hoeneß mit dem damaligen Präsidenten Willi O. Hofmann und Trainer Pal Csernai auf den Weg nach Amsterdam gemacht, wo Lerby seinerzeit bei Ajax unter Vertrag stand. Hoeneß: "Csernai und ich hatten ihn nur einmal live gesehen und der Hofmann wollte auch mal schauen. Dann fahren wir da hin, das Spiel geht 0:0 aus und der Lerby war vielleicht zweimal am Ball. Und dafür sollten wir unser ganzes Geld ausgeben?"

Mit Blick auf den weiteren Verlauf des Abends sagte Hoeneß: "Wir hatten mit dem Sören vereinbart, dass wir uns nach dem Spiel in einem Fisch-Restaurant treffen. Wir nahmen Platz, bestellten Wein und warteten auf Sören. Dann frage ich den Csernai: Na, Herr Csernai, was machen wir jetzt? Dann sagte er: Nachdem, was ich heute gesehen habe, können wir ihn nicht kaufen. Ich sagte: Das meinen Sie jetzt aber nicht ernst? Er: Doch, den können wir nicht kaufen."

Lerby kam 1983 zum FC Bayern Man sei "gerade so richtig schön am diskutieren" gewesen und habe "noch keine Entscheidung getroffen". Dann sei Lerby eingetroffen und habe sich mit an den Tisch gesetzt. Hoeneß berichtet lachend: "Und der Hofmann sagt: Sehr geehrter Herr Lerby, darf ich Sie als Spieler des FC Bayern begrüßen? Der Csernai ist unter den Tisch gefallen." Lerby wechselte zur Saison 1983/1984 schließlich zu den Bayern.

Trotz der damaligen Verschuldung des Klubs habe man sich bei dem Transfer an die Maxime, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht überschreiten sollen, gehalten, berichtet Hoeneß und verweist auf den damaligen Transfer von Karl-Heinz Rummenigge zu Inter Mailand. War dies damals noch eine Art selbstauferlegtes Financial Fairplay, ist diese inzwischen offizielle UEFA-Regel derzeit in aller Munde. Der Verband hatte Manchester City zuletzt wegen Verstößen gegen die Vorschrift für die kommenden beiden Spielzeiten vom Europapokal ausgeschlossen und zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro belegt. Englands Meister legte gegen die Entscheidung Berufung vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS ein.