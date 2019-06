Bayern-Kandidat Yannick Carrasco in China suspendiert: Rückt Transfer näher?

Bericht: Pep Guardiola will Gladbach-Profi Nico Elvedi zu Manchester City holen

Bericht: So viel zahlt die ARD für den DFB-Pokal - Rechtesumme deutlich gestiegen

Grund für die harten Repressalien: Wegen eines verspäteten Fluges nach den Länderspielen der belgischen Nationalmannschaft gegen Kasachstan und Schottland hatte Carrasco das Punktspiel gegen Hebei Fortune verpasst. Zudem wirft der chinesische Klub seinem Superstar mangelnden Trainingseifer vor. Deshalb gilt der 25-Jährige angeblich auch innerhalb seines Teams als umstritten. Seiner Leistung tat dies in der laufenden Saison aber keinen Abbruch. Obwohl Dalian in der Super League derzeit nur auf Platz elf rangiert, gelangen Carrasco in zehn Einsätzen sieben Tore.