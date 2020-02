Mini-Ablöse zu hoch? FC Bayern sagte Leipzig-Star Dayot Upamecano offenbar 2015 ab 

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Leipziger Abwehrboss Dayot Upamecano ein Transfer-Ziel des FC Bayern sein. Für den Franzosen müsste der Rekordmeister jedoch ganz tief in die Tasche greifen. Erst wenn ein Klub 60 Millionen Euro für den Verteidiger auf den Tisch legt soll seine vertraglich fixierte Ausstiegsklausel greifen. Offenbar hätten die Bayern den begehrten Nationalspieler jedoch schon längst in ihrem Kader haben können - und das für eine Mini-Ablöse.

Wie der Kicker berichtet, war Bayern bereits im Jahr 2015 scharf auf den zweikampfstarken Profi und hinterlegte sein Interesse bei Valencienne, dem damaligen Klub des aktuellen Leipzigers. Auch eine Ablösesumme soll bereits ausgehandelt gewesen sein, die bei nur rund 2,4 Millionen Euro gelegen haben soll. Doch die Scouting-Abteilung des deutschen Rekordmeisters habe den Transfer durch Mitteilung einer SMS platzen lassen, so das Fachmagazin. Kurz darauf schloss sich Upamecano dann Leipzigs Schwesterklub Salzburg an - die aus dem ungeschliffenen Rohdiamanten einen echten Top-Verteidiger formten und ihn dann an Leipzig abgaben, wo er sich weiter entwickelte.