Flick und Müller hoffen auf weitere Bayern-Transfers: "Brauchen noch Qualität im Kader" 

Viele Alternativen hatte Hansi Flick nicht mehr: der Trainer des FC Bayern München bewies trotz eines schmalen Kaders mit der Einwechslung von Matchwinner Javi Martinez am Donnerstag einmal mehr das berühmte "goldene Händchen"; der Spanier erzielte in der Verlängerung des UEFA-Supercups das entscheidende Tor zum 2:1 gegen den FC Sevilla. Der wechselwillige Defensivallrounder war allerdings fast schon der letzte Trumpf im Köcher Flicks, der vor allem Nachwuchstalente auf der Ersatzbank hatte. Der Kader des so erfolgreichen FCB, der in diesem Jahr bereits vier Titel gewinnen konnte, bleibt dünn - weshalb es kaum verwundert, dass sich neben dem Chefcoach inzwischen auch Spieler für Neuverpflichtungen aussprechen.