Dest, Hudson-Odoi und ein "Schattenteam": Salihamidzic über den Transfer-Sommer des FC Bayern

Gut eine Woche nach Ablauf der Wechselfrist hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic einen Einblick in den besonders auf der Zielgeraden turbulenten Transfer-Sommer des FC Bayern gegeben. So gestand der Ex-Profi, dass sich der Champions-League -Sieger um Flügelstürmer Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea und Außenverteidiger Sergino Dest von Ajax Amsterdam bemüht habe, aus dem Poker aber jeweils ausstieg.

"Wir haben mit Chelsea verhandelt, aber es gab keine Einigung. Das passiert", meinte Salihamidzic in einem Sport Bild-Interview zu dem am Ende gescheiterten Transfer von Hudson-Odoi, der schon lange auf Bayerns Wunschliste steht, aber weiterhin bei den Londonern spielt. Zum Fall von Dest, der schließlich zum FC Barcelona wechselte, erklärte der Manager: "Es gibt Transfers, die an den Punkt kommen, an dem man sagen muss: Wir sind ab sofort draußen. Umso wichtiger ist es, dass man Alternativen bzw. alternative Wege von Anfang an mitdenkt."