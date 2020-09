FC Bayern: Trainer Hansi Flick deutet endgültiges Aus von Ivan Perisic und weitere Transfers an

Der Abschied von Ivan Perisic beim FC Bayern ist wohl endgültig. Wie Trainer Hansi Flick andeutete, wird der in der vergangenen Saison von Inter Mailand ausgeliehene Flügelspieler wohl nicht fest verpflichtet. Angesprochen auf den kroatischen Vizeweltmeister sowie die zuletzt ebenfalls ausgeliehenen Philippe Coutinho ( FC Barcelona ) und Alvaro Odriozola ( Real Madrid ) sagte der Coach am Mittwoch: "Es ist so entschieden, dass wir auf die drei nicht mehr zurückgreifen." Gleichzeitig betonte Flick aber auch, dass die Personalplanungen beim Triple-Sieger noch nicht abgeschlossen seien.

Dies ist wohl auch ein Grund, warum Perisic offenbar nicht länger an den Verein gebunden wird. In dem Leihvertrag war eine feste Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro für den 31-Jährigen verankert. Eine Summe, die dem deutschen Rekordmeister wohl zu hoch war. Sportlich hatte der Routinier seinen Wert für die Mannschaft allerdings unter Beweis gestellt. In 35 Pflichtspiel-Einsätzen hatte Perisic in der vergangenen Saison acht Tore erzielt und zehn weitere Treffer vorbereitet. Auch auf dem Weg zum Champions-League-Erfolg spielte er beim Finalturnier in Lissabon mehr als nur eine Nebenrolle.