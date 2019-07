Kommentar: Darum kommen die großen Namen nicht zum FC Bayern

Benjamin Henrichs, Cengiz Ünder, Everton & Co.: Neue Transfer-Spekulationen beim FC Bayern

Und genau das ist es, was vielen Fans, aber inzwischen auch vielen Spielern des deutschen Rekordmeisters ernsthafte Sorgen bereitet – Manuel Neuer lässt grüßen . Zwar beteuerte Bayerns Boss Karl-Heinz Rummenigge heute noch mal, dass zunächst ein erster Stein (also Transfer) einen Dominoeffekt auslösen müsse , und dann auch der FCB zuschlagen würde. Es klang allerdings ein wenig nach dem zuletzt schon bekannten Muster: Vertrösten, hinhalten, hoffen.

Es ist so gar nicht Bayern-like, was sich bisher auf dem Transfermarkt abspielt. Aber vielleicht ist es auch einfach eine bittere Erkenntnis, mit der sich die Verantwortlichen aktuell abfinden müssen: Die ganz großen Namen kommen nicht nach München.

Benjamin Pavard und Lucas Hernández (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an. Mats Hummels wiederum wird den Rekordmeister verlassen. ©

FC Bayern in der aktuellen Lage international nicht konkurrenzfähig

Genauso wenig wie die deutschen Toptalente. Vielleicht, weil sie Angst haben, auf der Bank oder Tribüne zu versauern. Vielleicht, weil es attraktiver ist, Powerfußball vor der gelben Wand zu zelebrieren als pragmatischen Fußball vor Klatschpappen-Publikum. Möglicherweise auch, weil Niko Kovac kein Lucien Favre ist.

So oder so wird es in den nächsten Wochen nicht leichter für die Bayern. Und mit dem aktuellen Kader sind sie auf höchsten internationalem Niveau schlicht nicht konkurrenzfähig.