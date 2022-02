Bericht: FC Bayern plant harten Kurswechsel bei Transfer-Politik - Partnervereine gesucht

Der FC Bayern plant aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Zeiten offenbar einen drastischen Kurswechsel in seiner Personalpolitik. Wie der Kicker berichtet, stellen die Bosse die künftige Verpflichtung von internationalen Top-Stars in Frage und wollen stattdessen zunehmend auf jüngere und entwicklungsfähige Spieler setzen. Grund seien die immensen Gehaltskosten bei Profis aus dem obersten Segment. Diese würden die eigentlich für Neueinkäufe vorgesehenen Ressourcen nahezu erschöpfen.

Doch auch bei der Entwicklung von Profis aus dem eigenen Nachwuchs gibt es in München wohl eine veränderte Strategie. Top-Talente sollen künftig nicht mehr vornehmlich über die zweite Mannschaft an die Bundesliga-Elf herangeführt werden, sondern bei Erstligisten aus dem Ausland wichtige Erfahrungen sammeln. Daher strebe der deutsche Rekordmeister laut Kicker Leihgeschäfte mit neuen Kooperationsvereinen an. Als möglichen Kandidaten nennt das Blatt Austria Klagenfurt aus Österreich. Zudem halte man in Belgien Ausschau nach einem Partnerklub.