Berichte: FC Bayern hat Transfer von Melvin Bard im Visier - Javi Martinez und Oliver Batista-Meier vor Abflug?

Auch nach dem Top-Transfer von Leroy Sané befinden sich die Personalplanungen beim FC Bayern weiter in Bewegung, Nach einem Bericht der französischen L'Equipe sollen sich die Münchner "in konkreten Gespräche" über einen Transfer des 19 Jahre alten Linksverteidiges Melvin Bard von Olympique Lyon befinden. Der französische U20-Nationalspieler sei dem deutschen Rekordmeister durch starke Auftritte in der Youth League aufgefallen. Allerdings wäre Bard wohl nicht sofort für den Profikader eingeplant, sondern müsste sich über die zweite Mannschaft für höhere Aufgaben empfehlen. Der Vertrag des Abwehrspielers, der bisher lediglich eine Partie in der Ligue 1 bestritt, läuft noch bis 2022.

Auch über potenzielle Bayern-Abgänge wird derzeit spekuliert. So hatten die Süddeutsche Zeitung und die Funke Mediengruppe berichtet, dass Javi Martinez den Klub in diesem Sommer definitiv verlassen werde. Der 31-Jährige, dessen Vertrag 2021 ausläuft, hatte in den vergangenen Monaten nur noch selten die erhofften Einsatzminuten erhalten und war immer wieder mit einer Rückkehr in seine spanische Heimat in Verbindung gebracht worden. Ob sein Ex-Klub Athletic Bilbao in wirtschaftlich schwierigen Corona-Zeiten weiterhin Interesse zeigt, ist offen.