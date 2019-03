Bericht: FC Bayern interessiert sich für Italien-Torjäger Federico Chiesa

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer ist der FC Bayern offenbar in der Serie A beim AC Florenz fündig geworden. Laut der italienischen Zeitung La Repubblica soll der 21-jährige Federico Chiesa bei den Münchnern auf dem Zettel stehen. Der Italiener bringt die gegnerischen Abwehrreihen regelmäßig durcheinander und überzeugt vor allem durch sein Tempo und seine Technik am Ball. Der Rechtsaußen hat in dieser Saison bislang sechs Tore für die Fiorentina erzielt und sieben weitere Treffer direkt aufgelegt.