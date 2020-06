Bayern-Star Müller über Transfer-Debatten: "Paradox, wenn es gleichzeitig darum geht, Gehälter einzusparen"

Thomas Müller sagte diesen Satz in typischer Thomas-Müller-Art. Mit einem leicht verschmitzten Lächeln und somit ohne den Verdacht zu schüren, dass er es in irgendeiner Weise böse meinen könnte. Es ging im Sky-Interview nach dem 2:1 im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt um einen möglichen Transfer von Kai Havertz zum FC Bayern. Nachdem Müller das Top-Talent von Bayer Leverkusen in höchsten Tönen gelobt hatte und betonte, dass man die besten Spieler "natürlich" in München haben wolle, ergänzte er: "Es ist paradox, wenn es immer um Neuzugänge geht und gleichzeitig Gehalt eingespart wird."