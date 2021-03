Keine Transfers von Werner, Hudson-Odoi und Co: Flick nimmt Stellung zu FCB-Transferpolitik

Gibt es Streit beim FC Bayern München? Wiederholt war in den vergangenen Wochen von Dissonanzen zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Rede. Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom bezog der Chefcoach des FCB Stellung zu den internen Differenzen, die er zuletzt mit einer guten Ehe verglichen hatte. "Es so wie ich schon vorher gesagt habe: Es wird viel spekuliert", sagte der 56-Jährige gegenüber Sky - und ging anschließend ins Detail.

