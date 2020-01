FC Bayern: Salihamidzic sieht nach Odriozola-Verpflichtung keinen weiteren Transfer-Bedarf 

Sportdirektor Hasan Salihamidzic sieht beim FC Bayern nach dem geglückten Start in die Bundesliga-Rückrunde und der Rückkehr einiger verletzter Akteure keinen weiteren Transfer-Bedarf im Winter. "Wenn man sieht, wie sich die Situation im Kader entwickelt hat, hat der Trainer wieder Optionen", sagte der Manager am Samstagabend nach dem 5:0 der Münchner gegen Schalke 04. "Ich sehe das sehr gelassen", ergänzte Salihamidzic mit Blick auf das Ende der Wechselfrist am kommenden Freitag.