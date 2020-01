Trauer um Walter Fembeck: FC Bayern spielt gegen FC Schalke 04 mit Trauerflor

Der FC Bayern München trauert um einen seiner frühen Macher. Nach dem Tod des langjährigen Ex-Geschäftsführers Walter Fembeck wird der Rekordmeister im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Schalke 04 (18.30 Uhr/Sky) mit einem Trauerflor auflaufen. Vor der Partie in der Allianz Arena wird es außerdem eine Schweigeminute geben. Wie der Rekordmeister am Samstag mitteilte, starb der ehemalige Funktionär bereits am Freitag im Alter von 98 Jahren.