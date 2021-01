Der FC Bayern München wird die auf Mittwochabend verlegte Zweitrunden-Partie des DFB-Pokals bei Holstein Kiel (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in einem Sonder-Trikot bestreiten. Wie der deutsche Rekordmeister bestätigte, wird die Mannschaft in von Musikstar Pharrell Williams entworfenen Hemden auflaufen, die in ihrer Optik an die Trikots der Jahre 1991 bis 1993 erinnern. Die roten Hemden haben drei große blaue und weiß abgesetzte Streifen an der rechten Schulter und heißen "Human-Race-Trikots". Anzeige

Warum trägt der FC Bayern andere Trikots?

Der FCB will mit der nur für das Spiel in Kiel geplanten Aktion unter dem Motto "Die Vergangenheit formt die Zukunft" ein Zeichen gegen Rassismus und für Vielfalt setzen. Die in limitierter Stückzahl produzierten Trikots waren seit November Fan-Shop erhältlich und sind inzwischen vergriffen. Vom Erlös der Verkäufe gingen 100.000 Euro an die SOS-Kinderdörfer. Vor der Mannschaft von Trainer Hansi Flick waren zuletzt bereits das Frauen-Team der Münchner und das Drittliga-Team des Klubs in den Trikots aufgelaufen.

Für die Aktion hatte Pharrell Williams nicht nur das Trikot des FC Bayern neu entworfen, an der von Adidas ins Leben gerufenen "Human-Race-Initiative" beteiligten sich mit Real Madrid, Juventus Turin, Manchester United und dem FC Arsenal auch andere Partner des Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach.

Sonder-Trikot hin oder her: FC Bayern in Kiel Favorit