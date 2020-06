Im DFB-Pokal: FC Bayern erstmals im neuen Heimtrikot der Saison 2020/21 gegen Eintracht Frankfurt

Die Spieler des FC Bayern München werden im DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky, im SPORTBUZZER-Liveticker) gegen Eintracht Frankfurt erstmals das neue Heimtrikot für die Saison 2020/21 tragen. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, erscheint das Jersey in den klassischen Vereinsfarben rot-weiß. Ein besonderes Merkmal sei der vereinstypische Schriftzug „Mia san mia“ im Nackenbereich. Das Outfit der Spieler vervollständigen rote Shorts und Stutzen, der Torhüter spielt in einem blau-grünen Dress.